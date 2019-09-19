В Турции нейтрализовано два террориста РПК

БАКУ /Trend/ - Два террориста РПК нейтрализованы в рамках операций по внутренней безопасности, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, операция была реализована в городе Хаккари. Отмечается, что операции в регионе продолжаются.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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