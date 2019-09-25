В Турции нейтрализованы три террориста РПК

БАКУ /Trend/ - В Турции нейтрализованы террористы Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД.

Согласно сообщению, операция была проведена в провинции Диярбакыр.

В ходе операции были нейтрализованы три террориста РПК. Операции в регионе продолжаются.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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