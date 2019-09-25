В Турции нейтрализованы три террориста РПК

25 сентября 2019 23:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции нейтрализованы террористы Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД.

Согласно сообщению, операция была проведена в провинции Диярбакыр.

В ходе операции были нейтрализованы три террориста РПК. Операции в регионе продолжаются.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Поезд Тегеран-Стамбул будет запущен до конца I квартала 2020 г
Экономика 25 сентября 11:21
Россия, Иран и Турция окажут содействие Конституционному комитету Сирии
Другие страны 25 сентября 04:08
В январе-июле Турция привлекла существенные международные инвестиции
Турция 25 сентября 00:05
Глава Госкомитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с губернатором Стамбула Али Ерликая (ФОТО)
Общество 24 сентября 17:28
В январе-августе 2019 года в Турции было зарегистрировано 70 китайских компаний
Турция 24 сентября 16:17
ВС Турции нейтрализовали 10 террористов
Турция 24 сентября 16:07
Лента новостей
В Греции обезвредили банду торговцев детьми
Европа 00:37
Трамп и Абэ обсудили на полях ГА ООН проблему КНДР и ситуацию вокруг Ирана
США 00:26
Генсек ООН поддержал сохранение иранской ядерной сделки на встрече с Роухани
В мире 00:03
Лавров оценил вероятность начала войны из-за кризиса на Ближнем Востоке
Россия 25 сентября 23:46
Трамп пообещал Зеленскому попытаться найти время нанести визит на Украину
США 25 сентября 23:35
В Иране пять человек погибли при сходе поезда с рельсов
Иран 25 сентября 23:16
Джонсон предложил оппозиции объявить вотум недоверия его правительству
Европа 25 сентября 22:53
Рост реального ВВП Азербайджана составит 2,1 %
Финансы 25 сентября 22:33
Нетаньяху призвал создать в Израиле правительство национального единства
Израиль 25 сентября 22:27