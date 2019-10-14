Нет проблем, с которыми не смогли бы справиться Турция и Азербайджан - Эрдоган

14 октября 2019 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан могут устранить все проблемы, основываясь на принципе - «Два государства - одна нация», сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Баку во время выступлении на встрече Совета по внешнеэкономическим связям Турции «DEIK», сообщает в понедельник Trend.

По словам Эрдогана, сильная Турция - это сильный Азербайджан, сильный Азербайджан - сильная Турция.

Президент также отметил, что бакинский саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) - весьма важное событие. Эрдоган отметил, что, тюркский мир, который объединяет 300 миллион человек, обладает очень важным потенциалом.

«Несмотря на то, что у нас разные государства, но мы дети одной нации», - сказал президент Турции.

Эрдоган отметил, что ССТГ должен укрепить отношения во всех сферах.

По словам Эрдогана, в настоящее время турецкие предприниматели работают во многих странах, и это нас радует.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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