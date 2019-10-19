В Турции грузовой поезд сошел с рельсов

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир грузовой поезд сошел с рельсов, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, с рельсов сошли семь вагонов. Сообщается, что в результате происшествия ни кто не пострадал, и не было задержек в графике движения поездов.

По данным СМИ причина аварии связана с просадкой грунта под железнодорожной колеей после длительных дождей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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