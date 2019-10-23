Турция доказала миру свою правоту – спикер парламента

23 октября 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - То что Россия и США признали правомерность военной операции « Источник Мира» говорит о том, что Анкара доказала миру свою правоту. Об этом сказал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Шентоп, на протяжении военной операции «Источник мира», направленной против террористов, западные СМИ пытались очернить сущность этой операции.

Он отметил, что действия западных СМИ, использовавших фотографии снятые в Палестине, Ливии и других очагах военных конфликтов, вызывают сожаление.

«Несмотря на усилия некоторых западных СМИ, Турция смогла доказать миру свою правоту в борьбе с терроризмом» - сказал он.

Отметим, что ранее правительство Турции уже критиковало ряд западных СМИ в связи с искажением реалий военной операции «Источник мира».

В сообщении правительства Турции отмечалось, что западные СМИ, используя фотографии, которые были сняты в Йемене и Ливии, других очагах военных конфликтов, пытаются, исказить суть и очернить военную операцию «Источник мира».

Отметим что сегодня в 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек период, отведенный на прекращение боевых действий в ходе военной операции «Источник Мира» на севере Сирии.

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых, отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @rhafizoglu

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