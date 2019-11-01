ДТП в Турции - свыше 30 раненых

БАКУ/Trend/ - В Анкаре перевернулся служебный автобус, в результате чего, по предварительным данным, ранены 30 человек. Об этом пишет в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что все пострадавшие являются гражданами Турции.

По данным СМИ все раненые были госпитализированы.

Также сообщается, что причиной ДТП стала потеря управления водителем автобуса, вследствие чего автобус перевернулся.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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