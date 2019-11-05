В сентябре турки предпочитали автомобили белого цвета

БАКУ /Trend/ - В сентябре 2019 года граждане Турции отдавали предпочтение автомобилям белого и серого цветов. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUİK).

Согласно информации, 53,7 процента автомобилей на дорогах Турции в сентябре 2019 года были белого цвета.

«24,1 процента автомобилей на дорогах Турции в сентябре 2019 года были серого цвета, 7 процентов - черного, 5,6 процента - красного, 4,9 процента - голубого, 2,5 процента - желтого, 2,2 процента - других цветов», - говорится в сообщении института статистики.

По итогам сентября 2019 года, количество используемых в Турции транспортных средств выросло на 16 процентов по сравнению с сентябрем 2018 года, составив 23,132 миллиона единиц.

За отчетный период доля легковых автомобилей составила 54,1 процента, грузовиков - 16,4 процента, мотоциклов – 14,3 процента, тракторов – 8,2 процента, а 7 процентов приходятся на долю других транспортных средств.

13,2 процента используемых транспортных средств пришлись на долю компании Renault, 10,4 процента - Fiat, 14,3 процента - Volkswagen, 4,9 процента - Honda.

Остальные 57,2 процента пришлись на долю других автомобильных марок.

Турция занимает шестое место в Европе по производству автомобилей. В стране осуществляется сборка автомобилей марок Ford, FIAT, Renault, Toyota, Honda, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz и MAN. Кроме того, в Турции производятся и автобусы местных марок - BMC, Temsa и Otokar

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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