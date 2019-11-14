Глава минфина Турции назвал плодотворной встречу между турецкой и американской делегациями

БАКУ /Trend/ - Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак назвал встречу делегаций Турции и США, которые возглавляли Реджеп Тайиип Эрдоган и Дональд Трамп, плодотворной, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы сопровождали президента Турции в ходе визита в Вашингтон, который является весьма важным с точки зрения наших отношений между Турцией и США. Мы участвовали во встречах делегаций, которые прошли плодотворно", - написал министр на своей странице в Твиттер.

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