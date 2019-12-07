В Турции нейтрализованы пять террористов РПК

7 декабря 2019 22:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции нейтрализованы пять террористов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении МВД.

Согласно сообщению, воздушная операция, организованная командованием жандармерии провинции Муш, была проведена в районе Шенйайла провинции.

Операции в регионе продолжаются.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган рассказал, когда турецкие вооруженные силы покинут Сирию
Турция 18:55
Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере электронной коммерции
ИКТ 14:56
БТК служит дополняющим элементом портовой инфраструктуры Азербайджана и Грузии - посол
Транспорт 10:25
В Узбекистане идет строительство комплекса за $400 млн
Строительство 09:49
В Турции конфисковано 18 т цианида
Турция 6 декабря 13:22
Авиакомпания Pegasus организует полеты из Турции в Грузию
Транспорт 5 декабря 18:00
Лента новостей
Нетаньяху раскрыл детали телефонного разговора с Путиным
Израиль 23:00
Помпео обсудил с главой МИД Саудовской Аравии стрельбу на авиабазе во Флориде
США 22:37
Мурад Ариф принес в Баку ураган (ФОТО)
Звёздный мир 22:20
С азербайджанскими сладостями столица ОАЭ вошла в Книгу рекордов Гиннеса! (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 22:00
Силы ПНС Ливии заявили, что сбили истребитель армии Хафтара
Арабские страны 21:55
В России автомобиль сбил 13 пешеходов
Россия 21:25
Мурад Садых представит самый позитивный концерт – фоторепортаж с репетиции
Культура 21:12
"Бавария" потерпела второе поражение подряд в чемпионате Германии по футболу
Спорт 21:00
Парламент Ирака созывает экстренное заседание из-за стрельбы по демонстрантам в Багдаде
Арабские страны 20:41