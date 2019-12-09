Требования Анкары к НАТО связаны с интересами Турции

9 декабря 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Требования Анкары к НАТО связаны с интересами Турции, сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Акара, в НАТО должны понимать что, границы Турции – это границы НАТО.

Он отметил, что Турция, как член НАТО, ведет активную борьбу с террористами YPG, которые ни чем не отличаются от РПК.

«Вес мир должен знать, что YPG это террористическая организация и не представляет чьи либо национальные интересы», - сказал Акар.

Относительно военной операции «Источник мира», Акар отметил, что данная операция направлена против террористических группировок в Турции и благодаря ей жизнь на сервере Сирии возвращается в нормальное русло.

Отметим, что 23 октября в 12:00 по турецкому времени истек срок прекращения боевых действий в зоне военной операции на севере Сирии.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны были покинуть северные районы Сирии.

Напомним, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)
Твиттер: @rhafizoglu

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