В администрации Эрдогана рассказали о его разговоре с Путиным

11 декабря 2019 22:48 (UTC+04:00)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, говорится в сообщении администрации турецкого лидера в среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Наш президент провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили в первую очередь Сирию, а также двусторонние отношения и региональные проблемы", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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