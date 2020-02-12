Турция впервые проведет конференцию в Вароше

БАКУ/Trend/ - Турция впервые проведет конференцию в городе Вароша – квартале в Фамагусте на Кипре, называемом "городом-призраком". Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что конференция организована со стороны Торгово-промышленной палаты Турции (TOBB).

Основная цель конференции – привлечение инвестиций для реставрации города, а также для возобновления деятельности местных отелей.

На конференции примет участие вице-президент Турции Фуат Октай.

Отметим, что в сентябре прошлого года Фуат Октай заявил, что город Вароша будет открыт для туристов.

Он отметил, что имущество, оставленное в Вароше, также будет возвращено владельцам.

Отметим, что в период с 1970 по 1974 годы город был на пике своей популярности и пользовался признанием многих известных людей того времени. Среди мировых звёзд, посещавших его, были Элизабет Тейлор, Ричард Бартон, Ракель Уэлч и Брижит Бардо.

В Вароше много современных отелей, развлекательных заведений, баров, ресторанов и ночных клубов. Один из отелей был введен в строй за три дня до того, как город был оставлен жителями.

Часть гостиничных комплексов города юридически является частной собственностью граждан 20 стран мира.

Турецкая республика Северного Кипра, признанная только Турцией, – провозглашенное в 1983 году государство, занимающее треть северной части острова Кипр. Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва. Фактически, переговоры об объединении двух частей острова идут давно, но пока безрезультатно.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова).

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