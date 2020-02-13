Турция перебросила артиллерию и танки к Идлибу

БАКУ /Trend/ - ВС Турции перебросили к границе с Сирией очередную колонну танков, а также самоходные артиллерийские установки, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Бронетехника из различных войсковых частей Турции достигла провинции Газиантеп, откуда направилась в сторону турецкой провинции Хатай.

Как отмечается, военная техника переброшена на границу с Сирией с целью укрепления воинских частей.