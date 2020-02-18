Турция в Сирии воюет с террористами – лидер оппозиции

БАКУ /Trend/ - Турция в Сирии воюет с террористами, сказал лидер Националистической партии Турции (MHP) Девлет Бахчели. Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, ВС Турции могут противостоять любым угрозам в Сирии.

Бахчели добавил, что США и Россия, в отличие от Турции, намерены увеличить свое влияние в Сирии.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции нанесут удары по силам сирийского режима в случае повторной провокации с его стороны. Он подчеркнул, что Турция не намерена закрывать глаза на провокации сирийского режима, и сделает все, чтобы заставить его соблюдать Сочинское соглашение.

Президент Турции также сказал, на данное время в Идлибе погибли 15 и ранены 45 турецких военных.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция адекватно ответила Сирии на обстрел конвоя турецких военных.

Напомним, что 10 февраля турецкая армия нанесла удары по 115 целям Вооруженных сил Сирии после артобстрела наблюдательного пункта.

В результате этого ликвидирован 101 военнослужащий сирийской армии, уничтожены три танка, две артиллерийские минометные позиции и сбит один вертолет.

Напомним, что ранее пять турецких солдат погибли в результате удара сирийской правительственной армии по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu