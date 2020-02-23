Турция временно закрыла границу с Ираном

БАКУ /Trend/ - Турция временно закрыла контрольно-пропускные пункты на границе с Ираном.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Коджа отметил, что сегодня с 17:00 приостановлено транспортное сообщение с Ираном: "Все международные рейсы были временно приостановлены в одностороннем порядке".

Отметим, что решением МВД Турции граница Турции с Ираном закрыта из-за угрозы коронавируса.

Помимо Турции, Ирак, Пакистан и Туркменистан также закрыли границу с Ираном.