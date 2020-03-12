Эрдоган отложил зарубежные визиты из-за коронавируса

Представитель президента Турции сообщил, что на фоне эпидемии коронавируса в стране на неделю объявлены внеплановые школьные каникулы, зарубежные визиты Реджепа Тайипа Эрдогана откладываются, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Принято решение о том, что с 16 марта во всех средних школах будут объявлены внеплановые каникулы, а с 23 марта школьники будут учиться дистанционно. Университеты будут закрыты на три недели с 16 марта", - сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын журналистам в Анкаре по итогам совещания кабинета министров Турции по борьбе с коронавирусом.

Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложит намеченные на ближайшее время зарубежные визиты из-за ситуации с коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.