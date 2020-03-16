Сколько объектов недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции с начала года?

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 189 объектов недвижимости, что на 11 меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.



Согласно информации, в феврале 2020 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 90 объектов недвижимости, что на 15 меньше по сравнению с февралем 2019 года.

В феврале 2020 года в Турции были проданы 118 753 объекта недвижимости, что на 51,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В феврале 2020 года иностранцам в Турции были проданы 4 005 объектов недвижимости, что на 20,6 процента больше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Отметим, что по итогам 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 1191 объект недвижимости, что на 59 меньше по сравнению с итогами 2018 года.

В декабре 2019 года граждане Азербайджана приобрели в Турции 146 объектов недвижимости, что на 20 меньше по сравнению с итогами декабря 2018 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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