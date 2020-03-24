Госструктуры Турции координируют действия в борьбе с Covid-19

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разместил в Twitter видеосюжет на тему координации действий правительства по противодействию распространению коронавируса нового типа (Covid -19), пишет Trend со ссылкой на агенство Анадолу.

Глава государства подчеркнул, что все ведомства и структуры страны тесно координируют свои шаги.

Президент Турции предупредил о готовности властей к жестким мерам по пресечению незаконного вывоза за рубеж продукции, в которой остро нуждаются турецкие потребители.

«Те, кто попытается различными путями контрабандой вывозить продукцию за границу или же продавать ее по завышенным ценам на внутреннем рынке будут отвечать перед законом», - сказал глава государства.

Эрдоган привлек внимание к ситуации в сфере образования.

Турецкий лидер отметил, что решение о продлении «вынужденных каникул» в образовательных учреждениях страны в связи с угрозой распространения коронавируса может принять Научный совет Турции. «Если Совет порекомендует продлить каникулы, то мы должны прислушаться, потому что именно они компетентны в этой области», - сказал глава государства.

Президент выразил также надежду на успех метода дистанционного обучения, внедренного повсеместно в Турции. «Надеюсь, что этот метод будет успешным и внесет вклад в совершенствование системы образования», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер заявил далее о недопустимости прекращения электро- и газоснабжения потребителей.

«Турция и раньше переживала непростые времена, однако подобного не случалось. В социальном государстве такого быть не должно», - подчеркнул глава государства.