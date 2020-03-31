Эрдоган: Чем сильнее Турция, тем больше она помогает друзьям

БАКУ /Trend/ - Турция оказывает помощь странам, пострадавшим от пандемии COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса нового типа (COVID-19).

В частности, сообщил глава государства, в ближайшие дни в Италию и Испанию будут отправлены самолеты с необходимыми медицинскими материалами. «Чем сильнее Турция, тем больше она сможет помочь своим друзьям», - отметил турецкий лидер.

Президент Эрдоган рассказал также, что в Турции поэтапно принимаются меры предосторожности против распространения заболевания.

Он отметил, что Турция обладает более совершенными медицинскими учреждениями по сравнению с другими странами, ведущими борьбу с вирусом.

Турецкий лидер сообщил, что в связи со вспышкой COVID-19 в стране ускоренными темпами открываются новые и усиливаются существующие больницы. «Мы полны решимости задействовать все необходимые средства, чтобы обуздать распространение вируса», - подчеркнул глава государства.

Он добавил также, что в Турции в рамках борьбы против эпидемии запущена кампания под названием «Biz bize yeteriz Türkiye».

По словам президента, он пожертвовал свою заработную плату за семь месяцев на кампанию борьбы против распространения заболевания.