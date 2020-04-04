Авиакомпания Turkish Airlines приостановила все внутренние рейсы
Авиакомпания Turkısh Airlines (THY) приостановливает все внутренние рейсы до 20 апреля. Об этом сообщил в Twitter гендиректор THY Билал Экши, пишет Trend со ссылкой на агенство Анадолу.
Решение приято в целях безопасности в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа (Covid-19).
Экши напомнил, что правительство Турции ранее ввело ограничения на сообщение с 30 крупными городами страны сроком на 15 дней.
«Учитывая меры правительства по борьбе с пандемией, мы приостанавливает авиарейсы в последние 14 городов страны», - написал гендиректор THY.
Ранее ведущий авиаперевозчик Турции объявил о прекращении всех международных авиарейсов, а на внутренних рейсах сообщение ограничивалось 14 аэропортами страны.
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