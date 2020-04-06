БАКУ /Trend/ - В Турции медицинские маски будут раздаваться бесплатно.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что продажа масок категорически запрещается.

Глава государства сказал, что губернаторства начали раздавать бесплатные маски всем гражданам, которые оставили запрос на портале "e-devlet" и на сайте почты PTT.

"Как государство, мы полны решимости предоставить бесплатные маски для всех наших граждан", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган также сказал, что через 45 дней завершится строительство двух инфекционных больниц на территории аэропорта имени Ататюрка и в районе Санджактепе провинции Стамбул.