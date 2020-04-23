В Турции изъяли 700 тыс контрабандных медицинских масок

Турция 23 апреля 2020 08:13 (UTC+04:00)
В Турции изъяли 700 тыс контрабандных медицинских масок

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана изъяты 700 тысяч контрабандных медицинских масок, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что сотрудниками жандармерии провинции был проведен рейд по трем адресам в районах Сейхан и Чукурова, где осуществлялось производство этих масок.

В ходе рейда изъяты 700 тысяч медицинских масок, а также в качестве подозреваемых задержаны четыре человека.

Маски, которые были признаны соответствующими производственным критериям министерства здравоохранения, были отправлены в Управление сельского и лесного хозяйства провинции Адана.

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