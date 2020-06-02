Турция и Россия будут совместно работать над разработкой вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Турция и Россия будут совместно работать над разработкой вакцины от коронавируса нового типа COVID-19. Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Я провел переговоры с министром здравоохранения России, моим коллегой Михаилом Мурашко. Мурашко отметил, что они видят успешность лечения, которое мы применяем против COVID-19", - написал он.

Министр отметил, что в ходе переговоров они приняли решение, что связанные с министерствами обеих стран учреждения будут вместе работать над разработкой лекарств и вакцин.