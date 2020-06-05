Сократился товарооборот Турции с Таджикистаном

БАКУ/Trend/ - В апреле 2020 года товарооборот Турции с Таджикистаном сократился на 12,443 миллиона долларов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, составив 16,793 миллиона долларов.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве торговли Турции.

"В апреле 2020 года экспорт Турции в Таджикистан составил 7,774 миллиона долларов, а импорт из Таджикистана – 9,019 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

В январе-апреле 2020 года товарооборот Турции с Таджикистаном сократился на 7,496 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив 90,896 миллиона долларов.

"В январе-апреле 2020 года экспорт Турции в Таджикистан составил 45,169 миллиона долларов, а импорт из Таджикистана – 45,727 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в апреле 2020 года составил 22,523 миллиарда долларов.

Экспорт Турции за этот период сократился на 41,4 процента по сравнению с апрелем 2019 года, составив 8,990 миллиарда долларов.

Импорт Турции в апреле 2020 года сократился на 25 процентов по сравнению с показателем апреля 2019 года и составил 13,553 миллиарда долларов.

В январе-апреле 2020 года товарооборот Турции составил 120,867 миллиарда долларов.

По итогам января-апреля 2020 года, экспорт Турции сократился на 13,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 51,662 миллиарда долларов.

В январе-апреле 2020 года импорт Турции вырос на один процент по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, составив 69,205 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в 2019 году составил 374,236 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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