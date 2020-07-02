В Турции произошел пожар на заводе
БАКУ /Trend/ - В Стамбуле произошел пожар на одном из заводов, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Башакшехир. Пожар вспыхнул в складском помещении двухэтажного завода.
Из-за возгорания пластмассового сырья на фабрике огонь быстро распространился на большую часть фабрики.
Пожарные бригады, прибывшие на место происшествия, ведут работу по тушению пожара.
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