Азербайджан увеличил объёмы импорта автомобилей из Турции

БАКУ/Trend/ - В январе-мае 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан увеличился на 62,03 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 41,326 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В мае 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Азербайджан также возрос на 80,52 процента по сравнению с показателем мая 2019 года и составил 11,636 миллиона долларов.

Отметим что, в январе-мае 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки сократился на 33,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 8,778 миллиарда долларов.

Экспорт автомобилей из Турции составляет 14,2 процента общего экспорта товаров страны за январь-май текущего года.

В мае 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 1,202 миллиарда долларов, что на 56,3 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт автомобилей из Турции в мае 2020 года составил 12,1 процента общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (май 2019-май 2020) Турция экспортировала автомобили на сумму 26,241 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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