В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 219 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 19 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 784.

Об этом, как передает во вторник Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 236 112, за прошедшие 24 часа 1 178 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 219 506.