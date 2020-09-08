Заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Турцией и Ираном пройдет 8 сентября

Шестое заседание турецко-иранского Совета сотрудничества высшего уровня с участием президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани пройдет во вторник в режиме видеоконференции. Об этом сообщила в понедельник канцелярия турецкого лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе переговоров будут обсуждаться все аспекты двустороннего сотрудничества между Турцией и Ираном, а также шаги, направленные на усиление сотрудничества в свете событий, связанных с пандемией коронавируса. Пройдет обмен мнениями как по двусторонним отношениям, так и по региональным и мировым вопросам", - подчеркивается в распространенном коммюнике.

Предыдущее заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Турцией и Ираном состоялось в турецкой столице в декабре 2018 года.