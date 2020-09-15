Азербайджан всегда может полагаться на поддержку Турции – администрация президента Турции
БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда может полагаться на поддержку Турции, об этом сказали Trend во вторник в администрации президента Турции.
Как отметили в администрации президента Турции, две братские страны связывают исторические, культурные и родственные связи.
«Дата 15 сентября, которая отмечается как освобождение Баку, является знаменательной датой в истории не только Азербайджана, но и Турции», - сказали в администрации президента Турции.
Там же отметили что в Турции, как и в Азербайджане, чтят память героев, погибших во время освобождения Баку, и никогда не забудут этот знаменательный день.
«Турция дорожит отношениями с Азербайджаном, которые расширяются и крепнут года от года», - сказали в администрации президента Турции.
Также там отметили, что на протяжении долгих лет дружбы и сотрудничества Баку и Анкара доказали всему миру, что их отношения не направлены против кого либо.
«От тесных отношений Анкары и Баку регион только выигрывает» - сказали в администрации президента Турции.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu