Азербайджан всегда может полагаться на поддержку Турции – администрация президента Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда может полагаться на поддержку Турции, об этом сказали Trend во вторник в администрации президента Турции.

Как отметили в администрации президента Турции, две братские страны связывают исторические, культурные и родственные связи.

«Дата 15 сентября, которая отмечается как освобождение Баку, является знаменательной датой в истории не только Азербайджана, но и Турции», - сказали в администрации президента Турции.

Там же отметили что в Турции, как и в Азербайджане, чтят память героев, погибших во время освобождения Баку, и никогда не забудут этот знаменательный день.

«Турция дорожит отношениями с Азербайджаном, которые расширяются и крепнут года от года», - сказали в администрации президента Турции.

Также там отметили, что на протяжении долгих лет дружбы и сотрудничества Баку и Анкара доказали всему миру, что их отношения не направлены против кого либо.

«От тесных отношений Анкары и Баку регион только выигрывает» - сказали в администрации президента Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu