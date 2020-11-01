Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 325 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 74 человека, общее число жертв заболевания достигло 10 326.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 377 473, за прошедшие 24 часа 2 106 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 515 человек, общее число выздоровевших достигло 325 486.
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