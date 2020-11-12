Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 344 тысячи

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 86 человек, общее число жертв заболевания достигло 11 145.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 402 053, за прошедшие 24 часа 2 693 теста на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 2 112 человек, общее число выздоровевших достигло 344 613.