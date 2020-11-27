Как пандемия коронавируса повлияла на грузоперевозки в турецком аэропорту "Сабиха Гёкчен"
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Разрушение армянскими вандалами Русской Православной церкви было осознанным и целенаправленным - Олег Кузнецов
Осложнения COVID-19 очень трудно поддаются лечению даже в хорошо оборудованных больницах - минздрав Азербайджана
Открытие ученых Туркменистана внесёт уникальный вклад в систему здравоохранения глобального масштаба
Армяне осквернили мусульманские религиозные памятники, разрушили азербайджанские кладбища – обращение академика Наили Велиханлы в международные организации
Микаил Джаббаров предложил катарским компаниям реализовывать совместные проекты в Азербайджане (ФОТО)
Анар Керимов призвал международные организации решительно осудить вандализм Армении в отношении исламского наследия
Телеканал France-24 показал репортаж об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ВИДЕО)
Очередная акция по посадке деревьев проведена в освобожденном от армянской оккупации Губадлинском районе (ФОТО)