Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 414 тысяч человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 193 человека, общее число жертв заболевания достигло 14 129.

Об этом, как передает в среду Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 513 656, за прошедшие 24 часа 6 690 тестов на наличие вируса дали положительный результат.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровел 4 821 человек, общее число выздоровевших достигло 414 141.