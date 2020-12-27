В Турции произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, инцидент произошел в 9:37 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине около 16 километров.

Подземные толчки ощущалось в Диярбакыре и Малатье.

Информация о погибших и пострадавших на данный момент не поступала.