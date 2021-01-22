6 018 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 149 человек, общее число жертв заболевания достигло 24 789.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 418 472, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 5 967 теста.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 6 018 человек, общее число выздоровевших достигло 2 296 050.
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