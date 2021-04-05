Сумма экспорта электротоваров из Турции возросла почти на треть
Вагиф Керимов рассказал о роли Абу Дуджана в российско-сирийском фильме "Пальмира" – борьба с терроризмом, основано на реальных событиях (ВИДЕО, ФОТО)
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Азербайджанские таможенники присоединились к акции по посадке деревьев в рамках кампании "Зеленый марафон" (ФОТО)
Омбудсмен Азербайджана сделала обращение по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности (ВИДЕО)
МИД Азербайджана выступил с заявлением по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности