Турция осудила действия Израиля в отношении палестинцев в Восточном Иерусалиме

Турция осуждает применение силами безопасности Израиля шумовых гранат и чрезмерной силы в отношении палестинцев в мечети "Аль-Акса" и призвал немедленно прекратить атаки на палестинцев.

Об этом говорится в сообщении МИД Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

"Единственный путь предотвращения насилия на землях Палестины -привлечение Израиля к ответственности", - говорится в сообщении.