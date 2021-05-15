В январе-марте 2021 г. турецкий порт Тузла принял более 100 судов
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили среднюю школу №1 в поселке Нидж и церковь Святого Елисея «Чотари» (ФОТО)
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили среднюю школу №1 в поселке Нидж и церковь Святого Елисея «Чотари» (ФОТО)
Проведение группой испанских парламентариев акции в поддержку Армении неприемлемо – Севиль Микаилова
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии железнодорожного вокзала в Габале и однолинейной железной дороги ст. Ляки-Габала (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию нового моста и реконструированной автодороги в Габале (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО)
В Карабахе провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено - минобороны РФ
В Шуше открылся портал в прошлое... Я услышал мугам Хана Шушинского, тар Садыхджана… - Сахиб Пашазаде, участник фестиваля "Харыбюльбюль" (ВИДЕО, ФОТО)
Народный артист Эльчин Азизов удостоен звания лауреата Межгосударственной премии «Звезды Содружества»
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из Карабаха (ФОТО/ВИДЕО)