Экстренное заседание Организации исламского сотрудничества пройдет 16 мая - МИД Турции

Турция 15 мая 2021 18:35 (UTC+04:00)
Экстренное заседание Организации исламского сотрудничества пройдет 16 мая - МИД Турции

Экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое пройдет 16 мая, состоится по инициативе Турции и будет проведено на уровне глав МИД. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Министерства иностранных дел Турции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По инициативе Турции и в ходе консультаций с палестинскими властями и Саудовской Аравией, являющейся председателем саммита ОИС, на 16 мая 2021 года было назначено экстренное заседание Исполнительного комитета ОИС на уровне министров иностранных дел в режиме видеоконференции", - отмечается в сообщении.

Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - около 140, в том числе почти 40 детей.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Карабахе провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено - минобороны РФ
В Карабахе провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено - минобороны РФ
Карабахский конфликт подпитывал криминальную олигархию Армении - армянский историк
Карабахский конфликт подпитывал криминальную олигархию Армении - армянский историк
США призывают к деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе
США призывают к деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Узбекистан потратит на сферу услуг $500 млн Узбекистан 19:00
Годовой экспорт шафрана из Ирана превысил 190 млн. долларов Экономика 18:53
Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю в небе парил орел - потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 18:50
Экстренное заседание Организации исламского сотрудничества пройдет 16 мая - МИД Турции Турция 18:35
В Грузии выявлено 1 576 новых случаев коронавируса Грузия 18:15
Армия Израиля подтвердила, что нанесла удар по зданию в Газе Израиль 18:07
Фестиваль «Харыбюльбюль» в городе Шуша подарил всем невероятные, прекрасные эмоции – народный артист Гаджи Исмаилов (ФОТО) Культура 17:32
В Азербайджане сократился объем выдаваемых общественным организациям кредитов Финансы 17:26
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:59
Fitch Ratings обнародовало прогноз по инфляции в Азербайджане в 2021-22 гг. Финансы 16:53
В Азербайджане выявлено 377 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 318 человек Общество 16:40
Стоимость азербайджанской нефти на уходящей неделе (ОБЗОР) Финансы 15:43
"Турецкие авиалинии" возобновили полеты в Гянджу (ФОТО) Общество 15:14
В Азербайджане вырос индекс потребительских цен Финансы 14:51
Франция значительно увеличила импорт цемента из Турции Турция 14:28
Азербайджанский производитель оливкового масла выходит на российский рынок Бизнес 14:21
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 200 человек Общество 14:15
Fitch Ratings ожидает роста ВВП Азербайджана в 2021 г. Бизнес 14:07
Франция импортировала из Турции электротоваров на сумму свыше $300 млн Турция 14:03
Дефицит госбюджета Азербайджана сократится в 2021-2022 гг. - Fitch Ratings Финансы 13:55
Грузия увеличила импорт готовой одежды из Турции Турция 13:40
В России после коронавируса выздоровели 9 866 человек за сутки Россия 13:35
Авиасредства ВВС Азербайджана выполняют плановые учебно-тренировочные полеты (ФОТО) Политика 13:34
Франция на более чем 30% увеличила экспорт зерновых из Турции Турция 13:31
Почти во всей Италии улучшилась эпидемическая ситуация Европа 13:31
В январе-марте 2021 г. турецкий порт Тузла принял более 100 судов Турция 13:30
Мой Азербайджан – юные художники продемонстрировали свой талант Культура 13:20
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили среднюю школу №1 в поселке Нидж и церковь Святого Елисея «Чотари» (ФОТО) Политика 13:16
Завтра общественный транспорт Баку возобновит работу Общество 13:06
Китай значительно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 12:53
На освобожденных территориях Азербайджана открылись новые воинские части (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:52
Казахстанская компания привлечет услуги по перевозке грузов Тендеры 12:44
Fitch прогнозирует рост прямых иностранных инвестиций в Азербайджан в 2021-2022 г. Финансы 12:44
АО в Казахстане объявило тендер на реконструкцию газораспределительной станции Тендеры 12:40
Проведение группой испанских парламентариев акции в поддержку Армении неприемлемо – Севиль Микаилова Политика 12:29
Казахстанская газодобывающая компания объявила тендер Тендеры 12:28
Стоимость азербайджанской нефти превысила $68 за баррель Финансы 12:28
В Азербайджане завтра будет до 35 градусов тепла Общество 12:21
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии железнодорожного вокзала в Габале и однолинейной железной дороги ст. Ляки-Габала (ФОТО) Политика 12:18
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию нового моста и реконструированной автодороги в Габале (ФОТО) Политика 12:15
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии (ФОТО) Политика 12:03
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Габалинский район (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:01
Узбекистан значительно увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 11:31
Казахстанское ТОО закупит изоляторы Тендеры 11:23
Почтовый оператор Казахстана привлечет услуги по ремонту зданий Тендеры 11:22
Казахстан импортировал из Турции электротовары на сумму свыше $20 млн Турция 11:21
Председатель Верховного суда Ирана подал заявку на участие в президентских выборах Политика 11:21
Проведение фестиваля “Харыбюльбюль” олицетворяет возрождение прежнего статуса города Шуша - депутат Политика 11:19
Германия импортировала из Турции цемент на сумму свыше $90 млн Турция 11:02
Fitch изменило прогноз по рейтингу РДЭ Азербайджана на «cтабильный» Финансы 10:40
В I квартале 2021 г. порт Трабзон принял свыше 400 тыс. тонн грузов Турция 10:37
Иран импортировал из Турции зерновые на сумму свыше $60 млн Турция 10:33
ОАЭ призвали Израиль и Палестину к немедленному окончанию боевых действий Арабские страны 10:29
В Карабахе провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено - минобороны РФ Политика 10:24
Фестиваль "Харыбюльбюль” стал посланием миру – Турал Гянджалиев Политика 10:22
В продажу поступили билеты на матчи ЕВРО-2020 в Баку Общество 09:47
У Азербайджана в рамках БТК будет два маршрута в Турцию Экономика 09:36
Объявлены сроки проведения фестиваля "ЖАРА" в Баку Культура 09:11
В Японии зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом в тяжелом состоянии Другие страны 08:56
Власти США призвали компании усилить кибербезопасность после взлома Colonial Pipeline ИКТ 08:37
Южнокорейское агентство переходит на новый этап формирования инновационной экосистемы Азербайджана ИКТ 08:24
К 2025 году до 1000 населенных пунктов Грузии охватит сеть широкополосного оптического интернета ИКТ 08:18
Специальную жилищную программу для молодежи запустят в столице Казахстана Казахстан 08:17
Российские регионы встречают иранских предпринимателей Экономика 08:15
Замглавы NASA поздравил Китай с успешной посадкой на Марс станции "Тяньвэнь-1" США 07:57
ВВС США впервые разместят в Японии высотные беспилотники Triton Другие страны 07:42
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5 Другие страны 07:23
В результате падения фургона в канал в Пакистане погибли 11 человек Другие страны 07:09
Зидан покинет «Реал» в конце сезона Спорт 06:48
Канада и США начали переговоры об открытии границы США 06:29
Бразилия приостановила авиасообщение с Нью-Дели Другие страны 06:10
В США отменили решение о приостановке въезда иммигрантов без медстраховки США 05:51
Палестинские группировки Газы ведут интенсивные обстрелы юга Израиля Арабские страны 05:50
Жертвами торнадо в Китае стали шесть человек Другие страны 05:47
В результате израильского удара по дому в Газе погибли восемь палестинцев Арабские страны 05:43
Китайский космический аппарат успешно сел на поверхность Марса Другие страны 05:37
Президент Сербии не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок Европа 05:27
В Ираке в результате ДТП погибли 14 человек Арабские страны 05:25
Черногория откроет границы для туристов на следующей неделе Туризм 05:05
Состояние российских долларовых миллиардеров превысило треть ВВП страны Финансы 04:39
Штаб-квартира ООН пока не собирается отказываться от масочного режима США 04:12
Парижский суд оставил в силе запрет на манифестацию в поддержку Палестины Европа 03:48
Семье убитого полицейским темнокожего Андре Хилла выплатят $10 млн США 03:22
США не собираются замораживать оказание гуманитарной помощи палестинцам Арабские страны 02:59
Армия обороны Израиля сообщила, что уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе Арабские страны 02:34
Двое военнослужащих погибли при нападении на западе Мексики Другие страны 02:13
Во Франции задержали убийцу двух человек, три дня скрывавшегося в лесу от спецназа Европа 01:46
Индексы Нью-Йоркской биржи 14 мая уверенно росли после падения в начале недели Финансы 01:40
Власти США опасаются, что экстремисты могут воспользоваться снятием карантина США 01:23
Чемпионат Англии: "Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" Спорт 01:02
Всемирный банк инвестировал в Казахстан более $6 млрд Казахстан 00:35
Более 717 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 00:17
Россия возобновляет авиасообщение с Мальтой, Португалией и еще тремя странами Россия 14 мая 23:56
Диверсификация экономики может привести к повышению кредитного рейтинга Азербайджана – Unicapital Финансы 14 мая 23:40
В Газе и на Западном берегу за день погибли 26 и ранены более 600 палестинцев Арабские страны 14 мая 23:38
Три ракеты выпустили из Сирии в сторону Израиля Арабские страны 14 мая 23:18
Техническое правительство Болгарии меняет руководителей ведомств Европа 14 мая 22:58
Зампомощника госсекретаря США прибыл в Тель-Авив для консультаций Израиль 14 мая 22:39
Достигнуто первоначальное соглашение об инвестициях Ирана в Афганистан на $5,3 млрд Иран 14 мая 22:30
Главa МИД Грузии 17 мая посетит Украину Грузия 14 мая 22:18
Все новости