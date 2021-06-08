Турецкий экспорт зерновых и бобовых культур превысил $3 млрд

Турция 8 июня 2021 12:18 (UTC+04:00)
Турецкий экспорт зерновых и бобовых культур превысил $3 млрд
В Баку прошла церемония награждения премией &quot;Caspian Awards Azerbaijan 2021&quot; (ФОТО)
В Баку прошла церемония награждения премией "Caspian Awards Azerbaijan 2021" (ФОТО)
Скончался известный исполнитель на таре Рамиз Гасанов
Скончался известный исполнитель на таре Рамиз Гасанов
Паралимпийка создала семью с героем Карабахской войны. Это настоящая история любви! (ФОТО)
Паралимпийка создала семью с героем Карабахской войны. Это настоящая история любви! (ФОТО)
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
И.о. помощника госсекретаря США по делам Европы прибыл в Азербайджан Политика 12:58
Некоторые рестораны в Азербайджане нарушили правила карантина, пригласив зарубежных певцов Общество 12:53
Парламент Азербайджана одобрил законопроект об исполнении госбюджета на 2020 г. Экономика 12:52
В Азербайджане объекты общепита предупредили о недопустимости проведения массовых мероприятий Общество 12:50
Названа сумма, предложенная ливанскому наемнику за участие в боевых действиях против Азербайджана Политика 12:45
Таджикистан и Афганистан упростят авто- и железнодорожные перевозки Таджикистан 12:44
В Баку от коронавируса вакцинированы более 80% работников сферы образования Общество 12:42
В Кыргызстане построят новый цементный завод Кыргызстан 12:38
Посол Азербайджана во Франции поделился публикацией фотографа Резы Дегати о гибели журналистов в Кельбаджаре (ВИДЕО) Политика 12:35
Туркменистан реализовал отечественную продукцию на бирже Бизнес 12:33
Посол Ирана провел переговоры с генсеком ОПЕК в Вене Экономика 12:33
S&P присвоило Emirates Development Bank рейтинг эмитента на уровне «AA-» Арабские страны 12:26
Турция экспортировала электротовары на сумму свыше $5 млрд Турция 12:21
Ушаков заявил, что программа саммита Россия - США в Женеве готовится Россия 12:20
Турецкий экспорт зерновых и бобовых культур превысил $3 млрд Турция 12:18
Очередной большой успех Международного центра мугама в исследовательской работе (ФОТО) Культура 12:16
Промпроизводство в Германии в апреле неожиданно снизилось на 1% Европа 12:15
AZANS вновь подтвердил приверженность высоким международным требованиям Экономика 12:14
Турция откроет в Азербайджане учреждения профобразования Общество 12:13
Стала известна самая популярная соцсеть у пользователей Азербайджана ИКТ 12:12
Число жертв столкновения двух поездов на юге Пакистана возросло до 62 Другие страны 12:02
Состав нового кабмина Израиля вынесут на утверждение в парламент 13 июня Израиль 12:01
Туркменистан - Азербайджан: многоплановое сотрудничество, достижения и перспективы Туркменистан 11:53
Представители латвийского Сейма участвуют в заседании парламента Азербайджана Политика 11:47
Азербайджанский фильм получил приз жюри Международной киношколы СНГ Культура 11:42
Турция экспортировала химпродукты на сумму около $10 млрд Турция 11:39
В Азербайджане многократно выросло кредитование юрлиц в секторе недвижимости Финансы 11:38
Туркменистан и Сербия разработают дорожную карту сотрудничества Бизнес 11:31
Назван объем импорта СУГ компанией SOCAR в Украину Энергетика 11:25
В Хьюстоне прошла акция протеста против непредоставления Арменией Азербайджану карт минных полей (ФОТО) Политика 11:25
ЕС выделил более €740 тыс. на улучшение системы образования в Азербайджане (ФОТО) Общество 11:18
Началось внеочередное заседание парламента Азербайджана Политика 11:13
Суд отклонил ходатайство гражданина Ливана, обвиняемого в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) Политика 11:11
ФБР расследует кибератаку против юридического департамента Нью-Йорка США 10:58
Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями в Хачмазе (ФОТО) Общество 10:53
Азербайджанская нефть незначительно подешевела Финансы 10:41
Международный Банк Азербайджана запустил кампанию для предпринимателей Экономика 10:40
Обсуждено участие ЕБРР в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (ФОТО) Финансы 10:40
Иранский министр обсудит в Баку и Нахчыване проекты в сфере дорог и ж/д перевозок Экономика 10:33
Суд удалился на совещание на процессе над гражданином Ливана, обвиняемым в террористической деятельности против Азербайджана (ФОТО) Политика 10:33
Железная дорога БТК фактически стала звеном масштабного проекта "Один пояс – один путь" – Станислав Притчин Транспорт 10:30
С начала года в Турции сократилось число зарегистрированных иранских компаний Турция 10:27
В Ходжавенде обнаружены боеприпасы (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 10:17
Нефть продолжает дешеветь в рамках коррекции почти на 1% Энергетика 10:15
Золото и серебро в Азербайджане подорожали Финансы 10:13
Минобороны Казахстана объяснило военную помощь Таджикистану и Кыргызстану Казахстан 10:08
Признание Арменией минирования территорий Азербайджана еще раз доказывает ее военные преступления - омбудсмен Азербайджана Общество 10:05
В МИД РФ считают, что Лавров примет участие в саммите РФ - США в Женеве Россия 10:03
Турция с начала года экспортировала мебель и древесину на более чем $2,5 млрд Турция 10:02
В Индии впервые с начала апреля выявили менее 100 тыс. случаев COVID-19 за сутки Другие страны 09:55
Евро и турецкая лира подорожали к манату Финансы 09:46
Израиль избран в экономический и социальный совет ООН Израиль 09:40
Данные по перевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь–май 2021 г. Турция 09:39
Представители азербайджанской диаспоры устроили автопробег в Воркуте в память о погибшем 19-летнем Векиле Абдуллаеве Общество 09:35
Сегодня состоится внеочередное заседание парламента Азербайджана Политика 09:19
Нацбанк Казахстана готов к повышению базовой ставки Бизнес 09:13
Турция увеличила экспорт автомобилей почти на 40% Турция 09:04
В Азербайджане уделяют особое внимание развитию услуг мобильного банкинга Экономика 08:47
Грузооборот в портах на юге и севере Ирана за семь лет вырос почти на 40% Экономика 08:37
Новые горизонты казахстанско-французского сотрудничества обсудили парламентарии Казахстан 08:30
Грузия - одна из первых стран, которая получит вакцины из США Грузия 08:26
IATA призывает страны смягчить правила пересечения границ в краткосрочной и среднесрочной перспективах Транспорт 08:12
В Японии предупредили о риске распространения COVID-19 из-за Олимпиады Другие страны 07:59
Европейские индексы выросли, инвесторы ждут данных по инфляции в США Финансы 07:47
Байден и Столтенберг обсудили урегулирование ситуации в Афганистане Европа 07:26
В США одобрили новый препарат от болезни Альцгеймера США 07:01
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9 Другие страны 06:35
Представитель Мальдив избран председателем 76-й сессии Генассамблеи ООН В мире 06:12
Moderna подала запрос европейскому регулятору на применение вакцины среди подростков Европа 05:51
Президент Эквадора отправится на операцию в США Другие страны 05:29
В Техасе запретили требовать у жителей подтверждение вакцинации от коронавируса США 05:06
Трюдо призвал остановить исламофобию в Канаде после наезда машины на семью мусульман Другие страны 04:43
В КНР сравнили версию создания COVID с заявлениями об оружии массового уничтожения в Ираке Другие страны 04:19
Мы будем противодействовать нелегальной миграции - вице-президент США США 03:52
Предолимпийский чемпионат мира по современному пятиборью стартует в Египте Спорт 03:28
Блинкен считает, что талибы не заинтересованы в дестабилизации в Афганистане США 03:05
Президент Кыргызстана посетит Турцию с официальным визитом Турция 02:41
Ученые заявили о наличии доказательств искусственного происхождения коронавируса В мире 02:19
США смогли вернуть большую часть суммы, которую Colonial Pipeline заплатила хакерам США 01:57
Мировые ETF закупили 61 тонну золота в мае Финансы 01:35
Министр обороны Латвии посетил в Турции площадку по производству ударных БПЛА Турция 01:09
ВОЗ ожидает полного содействия от КНР по вопросу установления происхождения коронавируса В мире 00:51
Apple представила несколько новых функций для защиты конфиденциальности и обновленные операционные системы ИКТ 00:30
Турция нацелена на укрепление связей с Францией на основе взаимоуважения - Чавушоглу Турция 00:10
Финляндия финансирует проект ПРООН по поддержке потенциала МСП в Узбекистане Бизнес 00:01
Главы МИД России, Франции и ФРГ обсудили ситуацию в Карабахе Политика 7 июня 23:42
Байден и Эрдоган обсудят Карабах Турция 7 июня 23:42
В Грузии до конца месяца могут отменить «комендантский час» Грузия 7 июня 23:24
Посол Узбекистана обсудил вопросы открытия Торгового дома в Люксембурге Узбекистан 7 июня 23:09
Байден пригласил Зеленского в США США 7 июня 23:04
Обнаруженные в Черном море запасы газа могут обеспечить спрос Турции в течение 12 лет Турция 7 июня 22:57
В Таиланде начали массовую вакцинацию от COVID-19 Другие страны 7 июня 22:42
Шарль Мишель и Владимир Путин обсудили армяно-азербайджанский конфликт Политика 7 июня 22:17
S7 Airlines выполнит рейсы Баку-Волгоград-Баку Транспорт 7 июня 21:57
АПБ Азербайджана начнет проверки в дошкольных учебных заведениях Общество 7 июня 21:44
Решительно осуждаю нападения Армении – руководитель Albayrak Media Group Политика 7 июня 21:36
Зангезурский коридор – потенциальный драйвер экономического развития всего региона – замгендиректора АМИ Trend Эмин Алиев на Московской конференции Политика 7 июня 21:32
США планируют создать коалицию для борьбы с кибермошенниками США 7 июня 21:28
Российский «Нэфис Косметикс» о сотрудничестве с Туркменистаном Бизнес 7 июня 21:22
Все четверо заместителей главы МИД Армении подали в отставку Армения 7 июня 20:48
Все новости