В Турции почти наполовину выросло число используемых транспортных средств
Израиль готов к сотрудничеству на освобожденных территориях Азербайджана в различных областях - посол
Не следует забывать о важности разминирования освобождённых территорий Азербайджана - генсек Совета Европы
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Казахстан, Россия готовы к работе по дальнейшему наполнению конкретным содержанием межпарламентского сотрудничества
Азербайджан смог донести до мира свою справедливую позицию благодаря экономическим успехам – депутат
Армения может оказаться в еще более худшем положении, так как сегодня ни одна из стран региона не заинтересована в экономическом сотрудничестве с ней – азербайджанский депутат