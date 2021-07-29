Президент Турции выразил поддержку жителям регионов страны, пострадавшим от пожаров

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внимательно следит за усилиями по взятию под контроль лесных пожаров.

Об этом президент Турции сказал во время телефонного разговора с министром сельского и лесного хозяйства Бекиром Пакдемирли, министром окружающей среды и градостроительства Муратом Курумом и министром иностранных дел страны Мевлютом Чавушоглу, которые находились в регионе, где произошел лесной пожар, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган сказал, что государство мобилизовало все свои средства для взятия под контроль и полного тушения пожаров.

Президент Турции выразил поддержку жителям регионов, пострадавших от пожаров, а также попросил милости Аллаха для погибших граждан.