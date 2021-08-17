Число жертв наводнений на севере Турции достигло 78

В результате наводнений на черноморском побережье Турции погибли 78 человек. Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению, в провинции Кастамону погибли 62 человека.

В провинции Синоп жертвами стихии стали 15 человек, еще один человек погиб в провинции Бартын.