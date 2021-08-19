Граждане Ирана активно приобретают недвижимость в Турции
БАКУ /Trend/ - Граждане Ирана в январе - июле 2021 года приобрели в Турции 3 689 объектов недвижимости, что на 512 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.
В июле граждане Ирана приобрели в Турции 619 объектов недвижимости, что на 79 больше, чем в аналогичном месяце 2020 года.
В июле в Турции были проданы 107 785 объектов недвижимости, что на 53 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В этом месяце иностранцы приобрели в Турции 4 495 объектов недвижимости, что на 64 процента больше по сравнению с июлем 2020 года.
(Редактор: Константин Шапиро)
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