Граждане Ирана активно приобретают недвижимость в Турции

БАКУ /Trend/ - Граждане Ирана в январе - июле 2021 года приобрели в Турции 3 689 объектов недвижимости, что на 512 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный орган Турции по делам земельного кадастра и купли-продажи недвижимости.

В июле граждане Ирана приобрели в Турции 619 объектов недвижимости, что на 79 больше, чем в аналогичном месяце 2020 года.

В июле в Турции были проданы 107 785 объектов недвижимости, что на 53 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом месяце иностранцы приобрели в Турции 4 495 объектов недвижимости, что на 64 процента больше по сравнению с июлем 2020 года.

(Редактор: Константин Шапиро)