Турецкий порт BOTAŞ перевалил с начала года более 8 млн тонн грузов

Турция 9 сентября 2021 15:30 (UTC+04:00)
Турецкий порт BOTAŞ перевалил с начала года более 8 млн тонн грузов
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