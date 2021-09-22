Чавушоглу обсудил с госсекретарем США ситуацию на Кавказе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках 76-сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает Trend, об этом в среду на своей странице в Twitter написал Чавушоглу.

"Мы обсудили с моим коллегой Блинкеном последние события в Афганистане, Сирии и на Кавказе. Мы продолжим наш диалог с США на всех уровнях по региональным вопросам и совместным направлениям сотрудничества", - отметил он.