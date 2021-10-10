Турция с начала года увеличила экспорт химпродукции почти на 40%
БАКУ /Trend/ - Турция в январе - сентябре 2021 года увеличила экспорт химпродукции на 39 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18,218 миллиарда долларов.
Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.
В сентябре Турция экспортировала химпродукцию на 2,294 миллиарда долларов, что на 41,9 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.
В последние 12 месяцев (сентябрь 2020 - сентябрь 2021 годов) турецкий экспорт химпродукции составил 23,368 миллиарда долларов.
(Редактор: Константин Шапиро)
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