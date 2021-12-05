Турецкая артиллерия нейтрализовала 3 террористов на севере Ирака
В рамках операции Pençe-Kaplan на севере Ирака нейтрализованы трое террористов РПК. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции, распространенном в воскресенье.
Террористы планировали атаку на зону проведения операции Pençe-Kaplan на севере Ирака, говорится в сообщении.
Для уничтожения боевиков были задействованы средства огневой поддержки.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.
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