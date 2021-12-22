Эрдоган и Мадуро обсудили двусторонние отношения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Об этом говорится в сообщении Управления по связям администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Обсуждены шаги по дальнейшему развитию отношений между Турцией и Венесуэлой.
Лидеры также обменялись мнениями по региональной тематике.
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