Эрдоган и Мадуро обсудили двусторонние отношения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены шаги по дальнейшему развитию отношений между Турцией и Венесуэлой.

Лидеры также обменялись мнениями по региональной тематике.