В Турции проливные дожди вызвали наводнение
БАКУ /Trend/ - Проливные дожди вызвали наводнение в турецкой провинции Мугла, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, в результате наводнения были затоплены сельскохозяйственные угодья.
Также сообщается о том, что на одном из участков района Ментеше обрушилась подпорная стена дома.
Низменные участки района были полностью затоплены водой.
Отмечается, что за последние 24 часа в Ментеше выпало 100 килограммов осадков на квадратный метр.
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