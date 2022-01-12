В Турции проливные дожди вызвали наводнение

БАКУ /Trend/ - Проливные дожди вызвали наводнение в турецкой провинции Мугла, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате наводнения были затоплены сельскохозяйственные угодья.

Также сообщается о том, что на одном из участков района Ментеше обрушилась подпорная стена дома.

Низменные участки района были полностью затоплены водой.

Отмечается, что за последние 24 часа в Ментеше выпало 100 килограммов осадков на квадратный метр.